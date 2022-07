Svimez: “Ripresa passa dal rimettere al centro questione lavoro”

Luglio 20, 2022

La ripresa economica e sociale del Sistema Paese non può che avvenire rimettendo al centro, dopo molti anni, la ‘questione’ del lavoro secondo Svimez che ha pubblicato il nuovo numero della Rivista economica del Mezzogiorno (Rem) – Economic Journal of Mezzogiorno – dedicato al mercato del lavoro, politiche e Mezzogiorno.

“Le politiche per l’efficientamento e il rilancio del mercato del lavoro devono quindi tornare ad assumere un ruolo di primaria importanza all’interno della nuova strategia di politica economica che vedrà il Paese impegnato nei prossimi anni per la trasformazione e modernizzazione del sistema produttivo nazionale, di fronte alle grandi transizioni, digitale ed ecologica, e alle nuove turbolenze geo-politiche e macroeconomiche”, prosegue la presentazione.