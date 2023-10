Swiss School Of Management, Shahpovia: “Fondamentale avere docenti esperti per indirizzare studenti”

Ottobre 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Entrando a far parte del team in qualità di coordinatore, mi sono assicurato di insistere sul vantaggio di avere dei professori con l’esperienza giusta per indirizzare gli studenti”. Lo ha detto Ali Shahpovia, Swiss School Of Management – Former Rome Center Director, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova apertura della sede milanese di Swiss School of Management, network di business school dal metodo didattico estremamente moderno e cosmopolita, finalmente arrivato nella capitale europea dell’economia.