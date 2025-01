Swisscom completa l’acquisizione di Vodafone Italia

6 Gennaio 2025

Con il completamento dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, avvenuto il 31 dicembre scorso, prende il via il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone, per la creazione di un operatore convergente leader in Italia. Le previsioni per il fatturato del 2024 restano invariate.