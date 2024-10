T3 Expo, Comunello (Syncro System): “Nostro sistema di allestimenti modulari risponde ad ogni esigenza clienti”

18 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“A questa prima edizione di T3 presentiamo il nostro sistema di allestimenti modulari per furgoni Syncro System si occupa appunto di installare magazzini officine mobili su veicoli commerciali e sistema modulare componibile composto da grande quantità di elementi diversi che possono essere messi assieme a seconda delle esigenze del cliente creando ogni volta allestimenti diversi”. Lo ha detto Luca Comunello, presidente Syncro System Spa, in occasione della seconda giornata della prima edizione di T3 – Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. In svolgimento fino al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo, la manifestazione è organizzata da Mediapoint & Exhibitions.