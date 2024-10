T3, Griffini (Allestimenti e trasporti): “Mezzi elettrici pronti, serve infrastruttura di ricarica e superare ostacolo psicologico”

17 Ottobre 2024

“I mezzi pesanti elettrici ci sono già e sono pronti per essere utilizzati operativamente. Il problema è che si devono vincere alcune sfide, la prima è di carattere psicologico, perché un veicolo elettrico è diverso da uno con motorizzazione diesel o a benzina. Bisogna inoltre creare un’infrastruttura di ricarica, sia interna al deposito che pubblica”. Lo ha detto Gianenrico Griffini, redattore di Allestimenti e trasporti, in occasione della giornata inaugurale della prima edizione di T3 – Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. Al via da oggi al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo, la manifestazione è organizzata da Mediapoint & Exhibitions.