Dicembre 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Nel 2021 l’Italia si è confermata best practice a livello europeo, con un consumo di 1,4 miliardi di sigarette illecite, pari al 2.2% del totale. Questa la fotografia scattata da Eurispes, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia, in occasione della presentazione del primo rapporto sul commercio illecito nel settore del tabacco ed e-cig che si è tenuto a Roma presso il centro congressi di Palazzo Rospigliosi.