Tabacco, La Pietra (Masaf): “Accordo decennale Coldiretti e Philip Morris, mai prima d’ora protocolli di questo tipo in Italia”

28 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Protocolli di questo tipo e durata non sono mai stati firmati in questo Paese. Questo significa dare una visione di lungo termine al sistema e al comparto del tabacco, per permettere ai nostri agricoltori di investire, programmare e avere certezze.” Queste le parole di Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in occasione della firma dell’accordo pluriennale per l’acquisto del tabacco che Philip Morris ha siglato con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.