Tabagismo, onorevole Lucaselli (Fdi): “Governo faro dell’industria del tabacco”

Settembre 22, 2023

“Industria del tabacco non è dimenticata per il Governo, che è diventato un faro per il settore anche in Europa”. Così Ylenja Lucaselli, deputata della Repubblica Italiana

a margine della presentazione – venerdì 22 settembre, presso la sede dell’Associazione Civita a Roma – della ricerca “Le abitudini e le opinioni dei consumatori adulti di prodotti a tabacco riscaldato” realizzata dall’Istituto Piepoli in collaborazione con l’Associazione dei consumatori Adiconsum e con il contributo di Philip Morris Italia.