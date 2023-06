Giugno 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

“ Il libro Circular Economy Manager entra all’interno delle organizzazioni e applica quelli che sono i principi e i modelli della circular economy, che non è solo riciclo e riuso ma è molto di più.” Così Nicola Tagliafierro, Autore Libro Circular Economy Manager, al We Make Future di Rimini, la fiera del futuro digitale.