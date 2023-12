Tagliavanti (Camera di Commercio di Roma): “Mediterraneo opportunità economica, geopolitica e tecnologica per Roma”

Dicembre 1, 2023

“Abbiamo voluto affrontare le opportunità di Roma vista dal mare, un punto di vista poco considerato solitamente. Quali sono le responsabilità e opportunità per Roma nel mediterraneo. Il Mediterraneo è un opportunità economica, geopolitica e tecnologica per Roma, una sfida che la città deve saper cogliere. Siamo al centro del Mediterraneo e tutti i paesi della zona si aspettano qualcosa da noi, per l’interesse di tutti”. Così Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma a margine dell’evento ‘Festival del Mare’ organizzato dalla Camera di Commercio della Capitale.