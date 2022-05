Maggio 2, 2022

Via libera del Cdm al decreto contro i rincari dei prezzi del carburante in Italia, con la proroga del taglio delle accise sulla benzina fino al prossimo 8 luglio esteso anche al metano. Sul tavolo del governo, e discusso con i sindacati, anche il pacchetto aiuti alle famiglie e alle imprese.