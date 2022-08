Agosto 4, 2022

Al via ampie esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan in rappresaglia per la visita a Taipei di Nancy Pelosi. Le manovre militari, che dureranno 4 giorni, sono le più ampie esercitazioni mai realizzate da Pechino intorno a Taiwan, considerata dalla Cina una sua provincia ribelle.