Agosto 5, 2022

Oggi secondo giorno delle esercitazioni militari della Cina intorno a Taiwan. “Hanno superato la linea mediana” di demarcazione nello Stretto, ha affermato il ministero della Difesa di Taipei, secondo cui “sono stati individuati vari aerei e navi dell’Esercito popolare di liberazione che partecipano alle manovre intorno allo Stretto di Taiwan e hanno superato la linea mediana”. Pechino considera Taiwan, di fatto indipendente, una “provincia ribelle”.