Tajani: “Consap fondamentale nella costruzione del futuro dei nostri giovani”

Novembre 23, 2023

“Consap è parte non secondaria nella costruzione del futuro dei nostri giovani, li aiuta a costruire una casa, che non è solo cemento e mattoni, ma luogo dove albergano i nostri valori e sentimenti, e aiuta i giovani nella formazione” così Antonio Tajani, Vice presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a margine del convegno “30 anni di Consap. Assicuriamo agli italiani un futuro migliore” presso la Camera dei Deputati.