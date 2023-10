Ottobre 4, 2023

“Il turismo di domani non dovrà pensare solo ai numeri ma alla qualità dell’esperienza, non solo per chi viaggia ma anche per i lavoratori del settore”.

Così Michele Tamma, presidente del Ciset, ha commentato i risultati della ricerca sul mercato del lavoro turistico in Veneto presentato a Venezia da Manageritalia Veneto e Ciset.