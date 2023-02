Febbraio 1, 2023

Il ministro della Salute Schillaci ha firmato l’ordinanza che impone tamponi Covid obbligatori per chi arriva dalla Cina. Controlli a campione potranno essere condotti negli aeroporti italiani per la sorveglianza genomica delle varianti. Fortemente raccomandato l’uso delle mascherine Ffp2 durante il volo e negli scali.