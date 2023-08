Agosto 6, 2023

Tappa a Fatima per Papa Francesco, in questi giorni a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù. Da lì il Papa è tornato a chiedere una Chiesa aperta a tutti: “La Chiesa non ha porte così tutti possono entrare”, ha detto. Poi il rientro a Lisbona e la veglia con i giovani.