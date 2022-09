Settembre 19, 2022

“Aepi ha deciso di aprire la sezione sport perché lo sport è un’industria, alla base della ripartenza del nostro Paese. Per questo proponiamo di aprire uno Sport Bureau che faccia da attrattore anche per investimenti dall’estero e che sia a sostegno sia della PA e dei privati, che metta lo sport al centro”. Lo ha detto la responsabile Sport di Aepi, Veronica Tasciotti, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale di Aepi a Labro.