Agosto 10, 2023

“La tassa sugli extra-profitti delle banche varata dal governo è una ottima misura per reperire risorse da destinare alla collettività, ma potrebbe spingere le banche a reagire attraverso un aumento dei costi di gestione di conti correnti e carte in capo ai consumatori”. E’ l’avvertimento che arriva da Assoutenti, che ricorda come già lo scorso febbraio Bankitalia sia scesa in campo contro l’incremento dei costi dei conti correnti applicati dagli istituti di credito.