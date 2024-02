Tasse, lo Stato ha oltre 1200 miliardi di crediti non incassati ma il 40% è ormai irrecuperabile

Febbraio 2, 2024

Al 31 dicembre 2023 l’Erario ha un arretrato di crediti fiscali non incassati di oltre 1.200 miliardi di euro e la maggior parte non potranno essere riscossi. Il 40%, 483 miliardi appare irrecuperabile perché intestato a persone morte, nullatenenti o imprese chiuse o fallite. Un altro 42%, 502 miliardi, riguarda soggetti sui quali sono state già svolte attività di riscossione senza risultati. Per ulteriori 100 miliardi l’azione è sospesa da provvedimenti giudiziari.