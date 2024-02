Tattanelli: “Fondamentale il dialogo tra aziende e mondo accademico”

Febbraio 3, 2024

“Il Future Talent Summit nasce con l’obiettivo di elevare la conversazione del futuro del lavoro, della policy e dell’education. Abbiamo capito l’importanza di far dialogare aziende e mondo accademico” così Claudia Tattanelli, Chairwoman del Future Talent Council, intervenuta al Future Talent Summit nel Campus dell’Università Luiss di Roma, appuntamento che riunisce manager, accademici e policymaker per una riflessione sul futuro del lavoro e della formazione.