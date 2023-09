Tavazzi (Ambrosetti) : “Volano per l’economia: 100€ generati dall’e-commerce ne attivano 148€ nel resto dell’economia”

Settembre 1, 2023

“Le imprese stanno potenziando le competenze specialistiche legate all’e-commerce, il quale ha anche un effetto volano per tutto il resto dell’economia, basti pensare che 100€ generati dall’e-commerce ne attivano 148€ nel resto dell’economia”. Lo ha detto Lorenzo Tavazzi, partner e Responsabile area scenari e intelligence di The European House – Ambrosetti, a margine della presentazione del nuovo studio “E-commerce: percezioni ed evidenze sui benefici per i cittadini, le imprese e l’economia italiana”, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Amazon, avvenuta oggi alla 49esima edizione del Forum The European House – Ambrosetti a Cernobbio