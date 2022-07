Luglio 14, 2022

Taxi, ancora proteste a Roma per chiedere lo stralcio dell’articolo 10 del ddl Concorrenza. Blindate dalle forze dell’ordine le strade nei pressi di via del Corso. Per Assoutenti tuttavia lo sciopero sarebbe “illegittimo”, chiesto che gli autisti vengano precettati.