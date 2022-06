Giugno 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

La viceministra al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), Teresa Bellanova, ha ricevuto oggi i sindacati dei tassisti che hanno chiesto di stralciare l’articolo 10 del Ddl Concorrenza, confermando lo sciopero del 5 e 6 luglio.