Dicembre 8, 2022

L’opera russa Boris Godunov di Modest Musorgskij ha inaugurato la Stagione d’Opera 2022/23 del Teatro alla Scala di Milano, nel giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. Lunghissimi applausi, oltre 13 minuti, con lancio di fiori sul palcoscenico hanno reso omaggio alla Prima.