Tech, Filippi (HEINEKEN Italia): “Vogliamo stimolare i consumatori a scoprire nuovi locali e persone”

17 Maggio 2025

“Tutto nasce da un’indagine. Infatti, il 73% dei consumatori tende a ritornare sempre nello stesso locale, quando in realtà vorrebbe scoprire nuovi posti, ma si trova intrappolato nella ricerca di non sapere cosa sperimentare e, quindi, da questo è venuta l’idea di Bar Dating. Come Heineken®, vogliamo stimolare i consumatori ad aprire il loro mondo, andare a sperimentare, scoprire nuovi locali e nuove persone”. Così Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia, in occasione della presentazione degli eventi Bar Dating di Heineken® a Milano, dopo il lancio della web app Bar Dating, pensata per offrire ai consumatori un modo divertente e semplice per scoprire nuovi locali. Grazie alla web app, il mondo degli appuntamenti e quello dei bar si fondono per incoraggiare i giovani ad uscire dalla propria comfort zone e aprirsi a nuove esperienze.