Tecnologia: Apostolo (Syensqo), ‘10 milioni di investimenti e nuove assunzioni’

Febbraio 16, 2024

Your browser does not support the video tag.

Per i nuovi Application Development Labs (Adl) di Syensqo a Bollate sono stati impiegati “Dieci milioni di investimento e l’assunzione di una trentina di persone che lavoreranno a contatto con i nostri clienti. Prevediamo di assumere nuove figure professionali di altissimo livello”. Lo ha detto ad Adnkronos Marco Apostolo, Country Manager di Syensqo e direttore del Centro di Ricerca di Bollate dove oggi sono stati inaugurati i Adl, oltre 1300 metri quadri di nuovi laboratori applicativi ad alto livello tecnologico per lo sviluppo applicativo dei materiali del futuro.