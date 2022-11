Novembre 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Il cittadino e la sfida del digitale 3.0: consumi, cultura, relazioni e società”: questo il titolo del panel di apertura di Festival Futuro 2022. A margine dell’evento ha parlato Giovanni Calabrò, direttore generale per la tutela del consumatore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha dichiarato che sarà necessario adeguarsi ad una nuova nozione di consumatore, più articolata e diversa rispetto al passato.