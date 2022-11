Novembre 21, 2022

La decima edizione di Festival Futuro è stata presentata in una nuovissima veste innovativa “phygital”. Fisico e digitale, due mondi destinati a convivere come afferma Federico Cavallo di Altroconsumo, che ritiene un passo verso il futuro: “Le persone potranno vedere i cambiamenti da qui al prossimo futuro per le loro vite”. Il festival, infatti, non avrà luogo solo fisicamente il 18 novembre, ma anche nello spazio digitale con contenuti esclusivi e una fruizione a 360 gradi.