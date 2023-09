Settembre 6, 2023

“Il concetto di SmartThings non è a sé stante: è una piattaforma che permette di migliorare l’esperienza di utilizzo del consumatore”. Lo ha detto Daniele Grassi, Vice President Home Appliances Samsung Electronics Italia, durante IFA Berlin 2023. L’azienda coreana ha avuto modo di presentare una nuova ricerca sui consumatori europei che documenta l’evoluzione delle esigenze tecnologiche degli utenti in ambito domestico.