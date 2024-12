Tecnologia, Hydrone-R di Saipem alla mostra Italia dei Brevetti del Mimit 

10 Dicembre 2024

Organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare i 140 anni dalla fondazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la mostra “Italia dei Brevetti: invenzioni e innovazioni di successo” vede la partecipazione di Saipem, leader nell’ingegneria offshore e onshore, nella sezione Sea Tech, con il suo Hydrone-R, il brevetto per robot subacquei in grado di lavorare in autonomia fino a 3mila metri di profondità, parte del programma Hydrone che comprende veicoli in grado di lavorare in mare in completa autonomia fino a 3mila metri di profondità. Dal brevetto Hydrone-R derivano il FlatFish, specializzato nella sorveglianza e presentato tramite un modellino negli spazi espositivi della mostra, e l’Hydrone-W, che ha un particolare focus sulle attività di costruzione e manutenzione più pesanti.