Settembre 6, 2023

SmartThings è “la torre di controllo della casa”. Una piattaforma che offre ai suoi 285 milioni di utenti registrati la possibilità di adattare e personalizzare la casa in base alle singole esigenze, collegando e controllando più elettrodomestici e dispositivi tramite un’unica app in grado di gestire l’intrattenimento di casa e mantenere l’ambiente domestico in sicurezza anche da remoto. A IFA 2023, tutte le novità di Samsung per la casa connessa.