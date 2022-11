Novembre 21, 2022

A margine dell’evento di lancio di Festival Futuro 2022, organizzato da Altroconsumo, ha parlato Giulia Pastorella, politica ed esperta di Public Affairs. Responsabile delle relazioni istituzionali con l’Unione Europea per alcune importanti multinazionali della tecnologia e del digitale, Pastorella, ha parlato di una possibile regolamentazione del metaverso a livello europeo: l’unico ente in grado di farlo è proprio l’Europa, che già ha mosso passi importanti verso la regolamentazione.