Tedesco: “ Uscire da quella logica che ha condizionato il territorio”

Ottobre 10, 2023

Your browser does not support the video tag.

Tedesco: “Oggi entriamo nel futuro, perché questo progetto predispone Civitavecchia ad entrare a pieno titolo in un meccanismo che riguarda le rinnovabili che costituiscono il futuro sotto il profilo energetico e sotto il profilo ambientale.

Il comune di Civitavecchia, l’Amministrazione e la città hanno inteso nel corso di questi anni di uscire da quella logica che ha condizionato il territorio e la produzione di energia e immaginare un futuro dove l’ambiente venga tutelato e l’energia pulita, possa trovare spazio e concretezza attraverso le rinnovabili. Oggi è un primo passo ma di rilievo.

Ha detto Ernesto Tedesco, Sindaco di Civitavecchia, intervenuto alla presentazione della Hydrogen Valley all’interporto di Civitavecchia.