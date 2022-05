Maggio 11, 2022

Si va verso lo stop al telemarketing selvaggio. Dal prossimo 27 luglio parte infatti il Registro Opposizioni che riguarderà potenzialmente 78 milioni di utenze dei cellulari. Tutti i cittadini potranno scegliere se iscriversi o meno al Registro bloccando così il flusso di telefonate di promozione.