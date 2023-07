Luglio 24, 2023

Città italiane in ginocchio per le ondate di calore, con migliaia di malori e accessi al pronto soccorso aumentati del 30%. Secondo Fiaso gli ospedali stanno “potenziando la risposta all’emergenza per far fronte all’incremento del numero di pazienti”. Intanto oggi e domani sono 16 le città contrassegnate dal bollino rosso, da mercoledì drastico cambiamento con i bollini rossi che saranno solo due: Bari e Catania.