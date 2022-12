Dicembre 10, 2022

Si chiamerà Tempest l’aereo da combattimento che sarà realizzato grazie all’alleanza tra Italia, Regno Unito e Giappone nel settore difesa e sviluppo. Destinato a sostituire l’attuale Eurofighter Typhoon, sarà un jet supersonico di sesta generazione che dovrebbe essere operativo nel 2035.