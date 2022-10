Tenni&Friends, Carnovale: “Dobbiamo puntare all’universalità del sistema sanitario”

Ottobre 10, 2022

Your browser does not support the video tag.

“La sanità pubblica è vicina a Tennis&Friends, è un format già conosciuto a livello internazionale, ma che potrebbe crescere tantissimo. Noi abbiamo un sistema sanitario meraviglioso. La sua caratteristica principale è l’universalità. Noi dobbiamo puntare di più sull’universalità del sistema sanitario e Tennis&Friends va in questa direzione”. A parlare è Giovanni Carnovale, rappresentante dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma, e frontman nella tavola rotonda ‘Sanità privata e sanità pubblica a confronto’, che si è tenuta durante la manifestazione al Foro Italico.