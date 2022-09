Tennis, Coppa Davis a Bologna

Settembre 13, 2022

Un biglietto per Malaga. È l’obiettivo dell’Italia capitanata da Filippo Volandri che si prepara alla fase a gironi della Coppa Davis, in programma fino al 18 settembre a Bologna. Gli azzurri potranno contare sulla spinta del pubblico di casa nel gruppo A, completato da Croazia, Argentina e Svezia.

Il debutto è in programma domani, mercoledì 14 settembre, contro la Croazia, lo scorso anno finalista contro la Russia, che dovrà fare a meno di Marin Cilic. Poi venerdì il match contro l’Argentina di Diego Schwartzman, infine domenica l’impegno con la Svezia dei fratelli Ymer.

L’Italia, che potrà contare su Sinner e Berrettini, dovrà chiudere nelle prime due posizioni per guadagnare l’accesso alla fase finale, in programma dal 23 al 27 novembre. Si disputeranno tre match (due singolari e un doppio) tutti al meglio dei tre set. Questo il calendario dell’Italia. Mercoledì 14 settembre, ore 15: Italia-Croazia; Venerdì 16 settembre, ore 15: Italia-Argentina; Italia-Svezia.