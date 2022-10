Ottobre 17, 2022

Sesta edizione di “Un game per la ricerca” evento sportivo benefico organizzato dal Centro Studi Borgogna in collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale. Cena di gala e torneo di tennis per raccogliere fondi in favore del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.