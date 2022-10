Ottobre 10, 2022

Circa 160mila screening effettuati in 11 edizioni. “Il bilancio è emozionante. È banale dirlo la prevenzione è fondamentale, tutti lo dicono però alla fine molti hanno paura, compresi noi medici”. A parlare è il prof. Giorgio Meneschincheri, presidente di Tennis&Friends.