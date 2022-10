Ottobre 10, 2022

“Siamo felici di essere riusciti a coinvolgere oltre 2mila ragazzi, dalle elementari alle superiori, per farli fermare e riflettere sull’importanza di fare prevenzione, soprattutto con uno stile di vita sano, pratica sportiva e alimentazione corretta”. Così Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, parlando a margine della manifestazione Tennis&Friends, giunta all’11esima edizione.