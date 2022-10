Ottobre 10, 2022

“E’ stato bello vedere tutte queste famiglie e giovani che hanno partecipato alla manifestazione. Noi siamo presenti anche quest’anno sia con un supporto sanitario, infatti svolgiamo delle visite diagnostiche cardiologiche, sia con una nostra rappresentanza”. Così Francesca Picierno, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, parlando a margine di Tennis&Friends che si è tenuta al Foro Italico.