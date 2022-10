Tennis&Friends, Vaia: “Con iniziative di prevenzione la gente impara ad amarsi”

Ottobre 10, 2022

“Oggi è una giornata bella dal punto di vista metereologico, perché ci ha aiutato a portare qui tante persone e ci dice che noi vediamo un orizzonte azzurro, anche rispetto alla pandemia. Con queste iniziative la gente percepisce la necessità di volersi bene, prevenire le malattie infatti vuol dire amarsi”. Queste le parole di Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto Nazionale delle Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, parlando a margine della manifestazione Tennis&Friends che si è tenuta al Foro Italico.