Luglio 7, 2023

E’ stato presentato presso la Sala Stampa Biagio Agnes dell’Università di Salerno, il Master di Secondo livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna nell’ambito del progetto ‘Tyrrhenian Lab’ realizzato in collaborazione con gli atenei di Cagliari, Palermo e Salerno. Iscrizioni entro il 4 settembre.