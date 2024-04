Terni: lo stilista Cucinelli riceve il premio ‘Io sono una persona per bene’

8 Aprile 2024

Si è tenuto presso il Salone Bazzani del PalaSì! di Terni, la premiazione organizzata dall’associazione ‘Io Sono Una Persona Per Bene’ che rientra nel programma dell’evento nazionale de “Il mondo delle persone per bene”. Un’iniziativa ideata dal presidente, Sauro Pellerucci, per far conoscere e valorizzare quella “maggioranza silenziosa” che opera quotidianamente in tutti settori dell’economia e della società senza clamori e rendendo il Paese stimato e grande. Il Premio “Io sono una persona per bene” quest’anno è andato al Cavaliere del Lavoro, imprenditore e stilista, Brunello Cucinelli, perché precursore nel fare della sostenibilità una moda.