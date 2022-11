Ottobre 31, 2022

Il 31 ottobre del 2002 alle 11.32 a San Giuliano di Puglia in provincia di Campobasso crollò la scuola ‘Francesco Jovine’, dopo una scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Sotto le macerie persero la vita 27 bambini di prima elementare e la maestra Carmela Cinigli. Una tragedia che commosse tutta l’Italia. In serata si terrà una fiaccolata per ricordare, dopo 20 anni, le vittime e per non dimenticare la strage degli angeli di San Giuliano.