Novembre 23, 2022

”Il 23 novembre 1980 è una data che ha segnato profondamente la vita della Basilicata”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a 42 anni dal terremoto che provocò vittime anche nella regione lucana. “Oltre a danni immensi il terremoto ha portato dolore e sconforto nelle nostre comunità” aggiunge.