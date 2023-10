Ottobre 6, 2023

Al via questa mattina le prove di evacuazione delle due strutture ospedaliere di Giugliano e Fratta Maggiore, nell’ambito del piano predisposto per i Campi Flegrei in caso di forti terremoti. “Stiamo verificando la funzionalità delle infrastrutture strategiche e il potenziamento di quelle della Protezione Civile”, ha spiegato il ministro Musumeci.