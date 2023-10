Ottobre 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Sono necessarie prove di evacuazione a Pozzuoli, non sappiamo ancora la data precisa ma avverranno nei prossimi giorni”. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni a Tgcom24, commentando la situazione dopo le scosse di terremoto che stanno interessando i Campi Flegrei.